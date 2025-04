Agredido pela madrasta, menino vivia no quintal e comia restos

Um menino de 13 anos foi resgatado em estado de desnutrição e com marcas de violência após viver por quase um ano em condições desumanas sob os cuidados da madrasta, em Iquique, no norte do Chile. A mulher de 51 anos foi presa e responde por tentativa de homicídio, informou o site chileno Mega.

Segundo as autoridades, os maus-tratos começaram em novembro de 2023, quando o pai do garoto deixou a casa após ser denunciado por violência doméstica. Desde então, o menino passou a ser agredido com objetos como martelo e facas, além de sofrer tentativas de asfixia com um cordão. A madrasta o retirou da escola em agosto de 2024 e passou a mantê-lo isolado no quintal, permitindo sua entrada na casa apenas para realizar tarefas domésticas — como se fosse um escravo, de acordo com o Ministério Público chileno.