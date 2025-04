Temporal causa estrago no litoral e abre cratera em São Vicente

Segundo a prefeitura da cidade, desde cedo, equipes estão no local acompanhando a situação, incluindo representantes da Sabesp, CPFL e Defesa Civil do Estado, para investigar as causas do buraco próximo ao prédio. O Instituto de Pesquisas Ambientais também está presente, a pedido do Coronel Wendell e do Governador Tarcísio, a fim de apoiar na identificação do que provocou o problema estrutural.

O Prefeito de São Vicente, Kayo Amado, afirma que "não é o primeiro evento próximo a este edifício, mas, no momento, todas as análises dizem que não tem risco na estrutura predial e estamos aqui, acompanhando, monitorando e buscando reduzir os riscos a todos que moram no entorno".

Nas redes sociais -como Bluesky e X (antigo Twitter)-, moradores compartilharam relatos sobre os impactos do temporal. "As escolas ficaram abertas para abrigar moradores de áreas de deslizamento", contou uma usuária.