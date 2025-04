Bolo de chocolate

Feriado, casa cheia, crianças pra lá e pra cá? Prepare para elas um bolo como esse que se vê na imagem. A gente faz com um pé nas costas, como se dizia antigamente sobre as coisas fáceis. Em vinte minutos, no máximo, bate-se a massa; em outros quarenta espera-se assar. Decorar é sempre prazeroso, a gente brinca com o que tiver à mão, de granulados a algum outro confeito.

É do tipo que precisa de liquidificador. Colocam-se no copo, pela ordem: óleo, ovos, açúcar, chocolate e leite batendo por dois minutos. Peneira-se a farinha numa tigela grande e despeja-se a mistura do liquidificador, mexendo com colher grande ou espátula. Quando estiver homogênea, junta-se a água fervente: esse é o truque para o bolo ficar bem fofo. Volta-se a mexer para que os ingredientes fiquem perfeitamente integrados. Só então agrega-se o fermento, voltando a mexer para que ele fique incorporado à massa por igual. Quando isso não acontece, o bolo cresce desigual e pode ficar com a superfície montanhosa.

Unte uma forma redonda grande, de buraco, com manteiga e polvilhe uma mistura de farinha de trigo e chocolate em pó. Despeje a massa, bata o fundo da forma de leve em superfície lisa, tipo mármore da pia, para que bolhas de ar sejam eliminadas. Leve ao forno quente, preaquecido a 180 º, por quarenta minutos. Ao fim desse prazo espete um palito para ver se sai limpo, sinal de que a massa está bem assada. Se ainda houver vestígios de massa crua, deixe mais cinco minutos no forno, Se não, retire do forno para que não resseque e coloque sobre uma grelha. Enquanto esfria, prepare a calda, reunindo numa panela pequena todos os ingredientes e mexendo sem parar, até engrossar. Desenforme o bolo ainda morno e despeje a calda quente. Decore a gosto.