Santos confirma nova lesão de Neymar; não há prazo para retorno

O Santos confirmou nesta sexta-feira (18) que Neymar sofreu uma nova lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Atlético Mineiro na noite de quarta (16), em sua segunda partida desde o retorno aos gramados após mais de 40 dias afastado.

O clube não informou um prazo para o retorno do jogador de 33 anos, com contrato com o alvinegro até junho.

Afastado desde o início de março já por causa de uma lesão na coxa esquerda que o deixou fora das semifinais do Campeonato Paulista, Neymar voltou ao time entrando no intervalo da derrota do Santos para o Fluminense, no domingo (13).