O que acontece com o corpo ao ficar dias sem comer

O sistema imunológico também é afetado nesse período, que é quando ocorre a imunossupressão, redução da produção de células T e B, linfopenia e diminuição de mediadores inflamatórios. "A barreira intestinal também enfraquece, aumentando risco de infecções. Após cinco a dez dias, o risco de infecção grave cresce substancialmente", explica a nutróloga.

As consequências são significativas, com alterações metabólicas, queda nos níveis de glicose e perda muscular notável. Embora a diminuição da massa magra seja mais intensa no início, ela tende a se estabilizar com o tempo.

Ao entrar em estado de inanição, "os órgãos vão entrando em falência por não terem mais nada com que se nutrir. O cérebro, o coração, os rins, começam a parar", explica o endocrinologista. Se o corpo ficar 10 dias sem alimentação, entra em inanição metabólica, completa Marcella Garcez, diretora da Abran.