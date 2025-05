Eleição do novo papa ressuscita teorias sobre profecia milenar

Reprodução/La Bête de la Mer (from the Tapisserie de l'Apocalypse in Angers, France)/Wikipedia

Pra quem não lembra, essa história vem de uma profecia atribuída a São Malaquias, um arcebispo do século 12 que teria listado os 112 papas que viriam após sua época. Segundo essa lista misteriosa, o último papa seria “Pedro, o Romano”, aquele que guiaria a Igreja em meio a tribulações antes do juízo final. O trecho termina dramático: “A cidade das sete colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Fim.”

O anúncio de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV foi motivo de festa para católicos no mundo todo, e de alvoroço entre os conspiracionistas. Mal a fumaça branca sumiu do céu do Vaticano, e as redes sociais já estavam em chamas com menções ao Apocalipse 13, bestas, dragões, número 666 e até um certo Pedro, o Romano.

Claro, há um pequeno problema: o novo papa se chama Leão XIV, nasceu nos Estados Unidos, tem cidadania americana e peruana e nenhum sinal de “Pedro” no RG. Mas, para quem vive no universo das teorias, detalhes como nome e nacionalidade são facilmente contornáveis. Afinal, já tentaram colar o rótulo de Pedro Romano até no Papa Francisco, que era argentino, chamava-se Jorge e tampouco tinha algo de “Romano” no nome, mas isso nunca impediu as suposições criativas.

Juntando os pontos: temos um papa que escolheu o nome de um felino feroz (e é sucedido por outro Leão, justamente o 13º), nasceu na maior potência global, que costuma ser retratada como a vilã número um das distopias bíblicas, e chegou ao trono de Pedro em pleno clima mundial apocalíptico: guerra, mudanças climáticas, redes sociais... escolha seu cavaleiro preferido. A cereja no bolo são os trechos do Apocalipse que falam duma besta com “boca de leão”. Coincidência?

Aproveitando o embalo, também ressurgiram vídeos do falecido escritor Daniel Mastral, que acreditava que a contagem profética dos papas começava em 1929, com o Tratado de Latrão. Isso colocaria o novo pontífice como o “oitavo rei” do Apocalipse 17, responsável por completar a famigerada tríade satânica: a besta, o falso profeta e o anticristo. E adivinha quem seria o “falso profeta”? Pois é.