Mineiro com 35 pedras na bexiga impressiona até o médico; VÍDEO

Um urologista de Minas Gerais retirou 35 pedras da bexiga de um paciente que tinha o hábito de beber até três litros de refrigerante por dia. O vídeo do procedimento, publicado pelo médico Thales Franco de Andrade no Instagram, ultrapassou 8 milhões de visualizações e levantou um alerta sobre os efeitos do consumo excessivo dessas bebidas no organismo.

Segundo o especialista, o consumo frequente de refrigerantes, que são ricos em ácido fosfórico, açúcar e aditivos químicos, favorece a formação de cálculos urinários, principalmente se houver pouca ingestão de água. “Essas substâncias alteram o pH da urina e aumentam a excreção de cálcio e oxalato, o que facilita a formação de pedras”, explica Andrade.