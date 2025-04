Glauber Braga encerra greve de fome após acordo; VÍDEO

No final desta tarde de quinta-feira (17), o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) pôs fim à greve de fome iniciada em 8 de abril, após firmar um acordo com a presidência da Câmara dos Deputados que adia o andamento de seu processo de cassação. O parlamentar protestava contra o que considerava irregularidades na tramitação do caso.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em rede social que o deputado terá um prazo de 60 dias para apresentar defesa, a contar da decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre um recurso que será protocolado. Com isso, o mandato de Glauber está assegurado pelo menos até o fim de junho.

A solução foi articulada com o apoio da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e do líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), informou o Uol.

O deputado é acusado de quebra de decoro parlamentar após agredir um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). A votação no Conselho de Ética, em 8 de abril, aprovou o prosseguimento do processo por 13 votos a 5. No mesmo dia, Glauber anunciou o início da greve de fome e passou a dormir na Câmara. Durante o protesto, ele perdeu 4,9 kg.