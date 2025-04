As principais rodovias de São Paulo enfrentam congestionamento nesta sexta-feira (18). A alta concentração de veículos é resultado do feriado prolongado e atinge trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes, que dão acesso ao litoral, além da Anhanguera e Bandeirantes, que levam ao interior do estado.

No sentido litoral, a rodovia Anchieta registra congestionamento do quilômetro 21 ao 33. Já a Imigrantes apresenta trânsito do quilômetro 17 ao 32 e do 44 ao 53.

Para ter acesso ao interior do estado, o motorista também tende a enfrentar lentidão. Na rodovia dos Bandeirantes, o congestionamento atinge os quilômetros 32 a 50, 158 a 159 e 170 a 172, na altura de Caieiras e Cordeirópolis, respectivamente, na pista expressa.