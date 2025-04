Botafogo-PB cobra ingressos de até R$ 500 em jogo com Flamengo

O Botafogo-PB, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, elevou consideravelmente o preço dos ingressos para um duelo específico: contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no dia 1° de maio.

O time paraibano vai cobrar de R$ 150 a R$ 500 a quem quiser comparecer ao Almeidão para o embate de ida da 3ª fase do torneio nacional O estádio fica em João Pessoa e, mesmo sendo do governo estadual, é considerado a casa do "Belo".

Quem é flamenguista vai pagar R$ 400 na categoria inteira. Os torcedores do atual campeão da Copa do Brasil ficarão no setor "Visitante Leste Sol".