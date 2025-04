Suspeita de envenenar criança com ovo de Páscoa é presa

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, nesta quinta-feira (17), a principal suspeita de envenenar uma família em Imperatriz (MA) com um ovo de Páscoa contaminado. O caso resultou na morte de um menino de sete anos e deixou a mãe e a irmã dele internadas em estado grave na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz, informou o portal Metrópoles.

Leia mais: Criança morre após comer ovo de Páscoa entregue por motoboy

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-MA), a suspeita, de 36 anos, foi localizada por agentes da Delegacia Regional de Santa Inês num ônibus interurbano, tentando fugir. Ela foi identificada como ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas, o que levanta a possibilidade de crime passional.