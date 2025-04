Criança morre após comer ovo de Páscoa entregue por motoboy

Segundo o depoimento do pai da criança, o ovo de Páscoa foi entregue nessa quarta-feira (16) por um motoboy na casa da família, acompanhado do bilhete que dizia “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa”. Não há informações sobre a identidade do remetente.

Logo após comerem o doce, mãe e filhas passaram mal. O pai, que mora na casa vizinha, percebeu a situação, prestou os primeiros socorros e acionou o socorro médico. A criança não resistiu. A mãe e a irmã seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Imperatriz.

A principal linha de investigação da polícia é envenenamento, já que todas as vítimas apresentaram sintomas após consumirem o mesmo alimento. Amostras do ovo foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim). A depender do resultado da perícia, o inquérito será conduzido pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz (DHPP).

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão informou que acompanha o caso de perto e reforçou que a apuração é tratada prioridade.