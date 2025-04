Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,12 a partir desta 6ª

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (17) que reduzirá em R$ 0,12 por litro o preço do diesel A vendido às distribuidoras. A partir desta sexta-feira (18), o combustível passará a custar, em média, R$ 3,43 por litro.

Com a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel na composição do diesel B, vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será de R$ 2,95 por litro — uma queda de R$ 0,10 por litro em relação ao valor anterior.