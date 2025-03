Petrobras reduz R$0,17 do preço do diesel a partir desta terça

A Petrobras anunciou que, a partir desta terça-feira (1º), reduzirá o preço do diesel A vendido às distribuidoras. O valor médio passará a ser de R$ 3,55 por litro, uma queda de R$ 0,17 por litro.

Com a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel, o impacto no preço do diesel B — comercializado nos postos — será de R$ 0,15 por litro, reduzindo a parcela da Petrobras para R$ 3,05 por litro.