Justiça condena salão de beleza por infecção após procedimento

A relatora do caso, desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil, reconheceu falha na prestação do serviço e destacou a negligência do salão diante do problema. “Restando provado o nexo de causalidade do procedimento com as lesões, presente o direito da consumidora à reparação dos danos causados”, escreveu.

O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 2 mil, enquanto os danos materiais foram mantidos em R$ 232,98. A decisão foi unânime.