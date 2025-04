Mãe confessa que sufocou bebê e que se arrependeu; VÍDEO

Eduarda de Oliveira, de 22 anos, confessou em depoimento gravado à Polícia Civil de Alagoas que matou a filha recém-nascida, Ana Beatriz, de 15 dias de vida, em Novo Lino. No vídeo, de pouco menos de 20 minutos, ela relata ter asfixiado a criança com uma almofada, enrolado o corpo em sacos plásticos e escondido num armário com materiais de limpeza.

Inicialmente, a mãe alegou que a filha havia se engasgado durante a amamentação, mas depois mudou a versão e detalhou o crime.