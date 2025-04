Corpo de bebê desaparecida estava na casa da família; VÍDEO

No entanto, de acordo com os delegados João Marcello e Igor Diego, da Dracco (Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), a versão foi desmontada por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de vizinhos.

Durante a investigação, Eduarda chegou a afirmar que teria sido vítima de estupro durante uma invasão à sua casa, versão também descartada pela polícia.

O pai da criança, Jaelson da Silva Souza, 25, que estava trabalhando em São Paulo, voltou a Alagoas ao saber do caso. Ele relatou à Folha que recebeu um áudio da esposa com a mesma versão inicial do sequestro.