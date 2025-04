Corregedoria indicia 14 PMs no caso do delator do PCC

A Corregedoria da Polícia Militar indiciou 14 integrantes da corporação sob suspeita de crimes ligados ao assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário e delator de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele foi morto a tiros de fuzil em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Leia mais: Justiça torna réus seis acusados de matar delator do PCC

Entre os indiciados estão os três policiais militares acusados de executar o assassinato. O cabo Denis Antonio Martins e o soldado Ruan Silva Rodrigues, ambos da Polícia Militar, são suspeitos de atirar no empresário. Já o tenente Fernando Genauro da Silva ?que trabalhava na 1ª Companhia do 23º Batalhão da PM, na capital paulista? é suspeito de dirigir o carro em que estavam os executores do crime.