Justiça torna réus seis acusados de matar delator do PCC

A Justiça aceitou a denúncia e tornou réus nesta segunda-feira (17) seis homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do PCC assassinado a tiros de fuzil na saída do aeroporto de Guarulhos (Grande São Paulo) em novembro de 2024.

Três policiais militares que estão presos estão entre os acusados. Os demais investigados investigados, sendo dois mandantes e um comparsa que atuou como olheiro no local do crime, estão foragidos.

O juiz Rodrigo Tellini Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos, também concordou com o pedido do Ministério Público para converter os mandados de prisões temporárias em preventivas (sem prazo para terminar), destacando a gravidade do crime e pelo risco que os acusados trazem à ordem pública.