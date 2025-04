Augusto Melo presta depoimento de mais de 3h sobre caso VaideBet

Durou pouco mais de 3h o depoimento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, no Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania e da terceira delegacia, especializada em lavagem de dinheiro, que tem em andamento um inquérito para investigar o contrato do clube com sua ex-patrocinadora máster, a casa de apostas VaideBet.

A investigação teve início a partir das suspeitas levantadas a partir do pagamento da comissão de R$ 25,2 milhões para Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que teria sido o intermediário do acordo, encerrado em junho do ano passado.

Ouvido na condição de investigado, Melo foi uma das últimas pessoas convocadas pela polícia, que deve encerrar o inquérito até a primeira semana de maio, quando serão anunciados os nomes das pessoas que serão indiciadas.