Advogado popular no Instagram continua preso por agressão; VÍDEO

O advogado e influenciador João Francisco de Assis Neto, de 47 anos, foi flagrado em imagens arrancando à força a namorada de casa durante uma briga em Maceió (AL). A mulher, de 25 anos, afirma ter sofrido ferimentos no queixo após ser retirada da cama e empurrada por ele. O caso aconteceu na segunda-feira (14), e o advogado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele vai responder por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o relato da mulher, a discussão começou após ela ir descansar no quarto enquanto o casal assistia à TV. João Neto teria se irritado, dizendo: “Porra, eu aqui me fodendo e você não faz nada”. Em seguida, tentou expulsá-la do apartamento. Durante a tentativa, ambos caíram no chão, e ela bateu o rosto.