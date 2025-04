Vingança pode ter motivado morte de PM aposentado

Um policial militar aposentado, de 58 anos, foi atropelado duas vezes de forma intencional e morreu na noite de terça-feira (15) no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga a hipótese de vingança: o crime pode ter sido cometido por parentes de um homem morto a tiros pelo PM no ano passado, após uma briga de trânsito.

