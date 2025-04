Reformado em 2019, teatro da PUC-PR pega fogo; VÍDEO

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado. Doze equipes foram ao local e, em 30 minutos, evitaram que as chamas se espalhassem.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos blocos da PUC (Pontifícia Universidade Católica) no bairro Prado Velho, em Curitiba, na noite desta terça-feira (15). O fogo se alastrou por duas alas do bloco azul, onde fica o Tuca, o teatro universitário da PUC.

A brigada da universidade ajudou na retirada de alunos, professores e funcionários do bloco atingido. As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil.

A reitoria da PUC informou, por meio de um comunicado, que as aulas foram suspensas nesta quarta-feira (16) no campus de Curitiba.

"Entendemos que este é um momento que exige atenção, cuidado e cooperação. Por isso pedimos que fiquem atentos aos comunicados oficiais que serão enviados nos próximos dias, por meio do aplicativo da PUCPR e por email institucional", diz o informativo direcionado à comunidade universitária.