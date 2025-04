Homem de 70 anos é preso por comercializar símbolos nazistas

Um homem de 70 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa terça-feira (15) pela Polícia Federal (PF) por comercializar, pela internet, objetos contendo símbolos nazistas. A Operação Lembrança Ingrata teve a finalidade de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo.

Os agentes federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber)) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. O mandado judicial foi expedido pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.