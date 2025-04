PF indicia Bruno Henrique por suspeita de manipulação em jogo

A Polícia Federal disse que não irá se manifestar sobre o caso.

Em nota, o Flamengo afirmou que não foi comunicado oficialmente. "O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito", diz o texto.

Na operação realizada em novembro, policiais federais e agentes do Gaeco foram ao Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio, para cumprir mandados de busca e apreensão. Também foram a casa do jogador, que entregou aparelhos eletrônicos aos agentes.