Protesto contra remoções na favela do Moinho termina em confronto

Um protesto contra o plano do governo paulista de realocar moradores da favela do Moinho, no centro de São Paulo, terminou em confronto no início da noite desta terça-feira (15). A Polícia Militar.

O ato com aproximadamente 200 pessoas, entre moradores, pessoas ligadas a movimentos de moradia e outras com camisetas de partidos políticos, seguia pacífico pela avenida Ipiranga com destino à Câmara Municipal de São Paulo.

Quando passava sobre o viaduto Nove de Julho, próximo ao início da rua da Consolação, motociclistas tentaram furar a manifestação, tentando passar pelo lado da avenida, dando início à confusão.