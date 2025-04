Fuvest abre inscrições para simulado de novo modelo de redação

A inscrição deve ser feita até as 12h do dia 22 de abril, pelo site da Fuvest. Na hora de efetuar a candidatura, os participantes deverão ter em mãos documento de identidade e seu próprio número de CPF.

A Fuvest, que organiza o vestibular da USP, abriu nesta terça-feira (15) as inscrições para o simulado de redação do vestibular 2026 da USP. O teste, gratuito e online, será aplicado nos dias 26 e 27 de abril e serve como preparação para o novo modelo de prova.

Segundo o regulamento da Fuvest, cada proposta de redação terá duração de até duas horas, com limite de 2.200 caracteres (sem contar espaços). O simulado poderá começar entre as 8h e as 16h, nos dois dias de aplicação. O horário exato será informado por email em 25 de abril e também ficará disponível na Área do Candidato.

Diferentemente da prova oficial, o simulado trará duas propostas de redação, e os participantes deverão escrever os dois textos. Até 3.000 redações serão corrigidas por sorteio. Os textos corrigidos poderão ser baixados a partir de 15 de maio, e as notas dessas redações serão divulgadas em 13 de junho.

A participação é aberta a qualquer estudante com mais de 16 anos, independentemente da escola em que concluiu ou está cursando o ensino médio.

