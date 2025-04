Brincadeira com guarda-roupa termina em acidente doméstico

Uma criança de três anos ficou ferida após um guarda-roupa cair sobre ela enquanto brincava em casa, em Maringá, no norte do Paraná. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (15), e a vítima precisou ser levada ao hospital.

Segundo a RICtv, a criança teria se apoiado no móvel, tombou com as portas abertas — o que pode ter evitado esmagamento. A mãe foi a primeira a encontrar o filho e pediu ajuda de familiares.