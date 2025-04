Carreta com etanol tomba e bloqueia Cônego Domênico Rangoni

Uma carreta carregada com etanol tombou na manhã desta terça-feira (15), na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Santos, no litoral paulista, e bloqueia os dois sentidos da via, uma das principais ligações com o Guarujá.

Segundo a concessionária Ecovias, o acidente ocorreu às 6h44, no km 259, no sentido São Paulo.