Explosão na BR-101 transformou 24 veículos em carcaças; VÍDEO

Um total de 22 carros e duas carretas foram completamente consumidos pelo fogo após um acidente envolvendo um caminhão-tanque no trecho do Morro dos Cavalos, na BR-101, em Palhoça (SC), na tarde de domingo (6). As chamas começaram depois que o veículo, que transportava álcool etílico, tombou e explodiu, atingindo motoristas que seguiam na pista contrária.

Cinco pessoas ficaram feridas. Duas delas, ocupantes do caminhão, foram socorridas pelos bombeiros com queimaduras leves nos braços e pernas. Outras três vítimas foram encaminhadas pela Arteris Litoral Sul a uma Unidade de Pronto Atendimento. Nenhuma delas está em estado grave.

O acidente causou a interdição total da rodovia, que é a principal ligação entre Florianópolis, o sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. De acordo com a concessionária, o congestionamento chegou a 6 km no sentido sul e 8 km no sentido norte. Não há rotas alternativas disponíveis no local.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão carregado com gás liquefeito de petróleo (GLP), que estava na fila após o acidente, foi retirado da pista antes que o fogo se aproximasse.