Queda de helicóptero turístico deixa 6 mortos em Nova York; VÍDEO

Imagens do local mostram a aeronave parcialmente submersa, enquanto barcos da polícia e dos bombeiros atuavam nos esforços de resgate. O prefeito de Nova York, Eric Adams, confirmou o envolvimento de turistas estrangeiros e lamentou o acidente, que causou impacto na mobilidade local, com vias bloqueadas e trânsito lento em Manhattan.

O helicóptero havia decolado de um heliponto em Nova York e sobrevoava pontos turísticos como a Estátua da Liberdade e a Governor’s Island antes de perder altitude e cair de forma abrupta, aparentemente de cabeça para baixo, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais. A queda ocorreu próximo ao bairro de Tribeca, uma das áreas mais movimentadas da cidade. As condições climáticas eram desfavoráveis, com temperaturas abaixo de 10ºC.

Um helicóptero modelo Bell 206 caiu no rio Hudson, entre Manhattan e Jersey City, na tarde desta quinta-feira (10), provocando a morte de seis pessoas. A aeronave fazia um voo turístico e transportava cinco passageiros espanhóis — entre eles, três crianças — além do piloto. O acidente mobilizou rapidamente equipes de resgate, mas todos os ocupantes foram encontrados sem vida.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes conduzirão as investigações para determinar as causas do acidente.