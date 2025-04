Haddad diz que Lula recomenda 'prudência' sobre tarifaço de Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista nesta quinta-feira (10) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou cautela ao lidar com as tarifas impostas pelos Estados Unidos sob o governo Trump.

Leia mais: Trump recua em tarifas e provoca disparada histórica nos mercados

“Os canais diplomáticos estão abertos, e as conversas com o governo dos Estados Unidos estão acontecendo”, disse Haddad a jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda.