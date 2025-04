Trump recua em tarifas e provoca disparada histórica nos mercados

Numa reviravolta surpreendente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa quarta-feira (9) a suspensão temporária das tarifas que havia imposto a dezenas de países. A medida, no entanto, veio acompanhada de aumento nas taxas sobre importações da China, aprofundando o impasse entre as duas maiores economias do mundo.

Trump justificou a mudança dizendo que os mercados estavam “exagerando”, e afirmou que é preciso “ter flexibilidade”. Apesar da reversão parcial, um imposto geral de 10% sobre quase todas as importações norte-americanas segue em vigor, assim como as tarifas sobre aço, alumínio e automóveis.

As alíquotas sobre produtos chineses, por outro lado, passaram de 104% para 125%, em mais um capítulo da guerra comercial com Pequim. O presidente norte-americano indicou que a turbulência financeira dos últimos dias — que eliminou trilhões de dólares do mercado — pesou na decisão. O Tesouro americano, no entanto, afirmou que a estratégia sempre foi provocar reações e forçar negociações.

A trégua de 90 dias nas tarifas não se aplica a Canadá e México, cujos produtos ainda estão sujeitos a sobretaxas relacionadas à crise do fentanil, caso não sigam as regras do acordo comercial USMCA (Acordo Estados Unidos-México-Canadá).