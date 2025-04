Temporal atinge capital e Grande SP com vento e granizo

A Defesa Civil emitiu, no início da tarde desta quinta-feira (10), alerta severo de chuvas para a cidade de São Paulo e também para Mauá, na região metropolitana. O alerta foi desativado pouco antes das 15h. Cerca de 90 mil imóveis estão sem energia.

Cidades do ABC Paulista, como Santo André, já registram grandes volumes de chuva.

A capital entrou em estado de atenção para alagamentos às 12h10, com avisos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura para as zonas leste, sudeste e sul (às 11h35), além da marginal Pinheiros.