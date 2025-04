Manga grava vídeo irônico e cita Lula após ser alvo da PF; VÍDEO

A nota ainda destaca que a operação acontece no "momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado de São Paulo e presidente do Brasil".

"Não é a primeira vez na história que vemos 'forças ocultas' se levantarem contra representantes que se projetam como uma alternativa ao sistema e dão voz ao povo. Recentemente, por exemplo, Rodrigo Manga entrou em embates contra o aumento de impostos de alimentos básicos, combustíveis e remédios, bem como a criação de novos pedágios", conclui o comunicado.

O partido Republicanos foi procurado, mas não respondeu até a publicação deste texto. A reportagem não localizou representantes da OS Iase na manhã desta quinta.