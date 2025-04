Prefeito de Sorocaba é alvo de operação por desvio na Saúde

A investigação começou em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma OS (Organização Social) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município.

Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias, de acordo com a PF.

Mais de 100 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, além de um mandado de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.