Padrasto esfaqueia e mata enteado por causa de bicicleta

Um conflito doméstico terminou em tragédia na tarde de sábado (3), no Centro de Brusque, no Vale do Itajaí (SC). Um jovem de 23 anos foi morto com golpes de faca pelo padrasto, de 36 anos, após discussão por causa duma bicicleta, informou o site NSC Total.

De acordo com a mãe da vítima, o jovem havia ido buscar o objeto na casa de um parente, o que gerou desentendimento com o padrasto, que não queria permitir a retirada da bicicleta.