Bomba explode 'antes da hora' nas mãos de mulher e a mata

Uma mulher de 38 anos morreu no sábado (3) após a explosão de um artefato que estava em suas mãos, em frente a uma agência bancária na cidade de Tessalônica, no norte da Grécia. Segundo a polícia, há indícios de que ela pretendia instalar a bomba ao lado de um caixa eletrônico.

O caso aconteceu durante a madrugada em uma área residencial da segunda maior cidade do país. Imagens divulgadas por emissoras locais mostram destruição em fachadas de prédios e veículos nas imediações do banco. A mulher chegou a ser levada ao hospital com ferimentos graves nas mãos, mas não resistiu.