Corpo de casal achado em caminhonete tem marcas de tiros

Os corpos dos empresários José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, foram encontrados com ferimentos de bala dentro de uma caminhonete estacionada em uma chácara na serra de São Pedro, interior paulista, no último domingo (6). Ele foi atingido por dois tiros no peito e estava com as mãos amarradas. Ela apresentava uma perfuração no lado esquerdo do tórax e foi localizada na caçamba do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal, morador de Araraquara, costumava frequentar o imóvel nos finais de semana. No domingo, vizinhos notaram a caminhonete Fiat Toro parada ao lado da residência desde o início da manhã, mas estranharam a ausência do casal e o fato de as luzes da casa não terem sido acesas ao anoitecer.