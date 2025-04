Cantor quebrou 3 dentes da namorada em ataque de ciúme

A Polícia Civil do Amazonas solicitou, nesta terça-feira (8), a prisão preventiva do cantor Diego Damasceno, de 29 anos, acusado de agredir brutalmente a namorada, Kaline Milena, de 30 anos. A vítima teve três dentes quebrados e o rosto desfigurado após ser atacada com socos na madrugada da última segunda-feira (7), em Manaus (AM).

O crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo Kaline, o agressor não gostou de um vídeo publicado por ela, em que dançava com colegas. A discussão começou dentro do carro, logo após o casal deixar um bar na Zona Centro-Sul da capital. Ainda trancada no veículo, foi espancada até perder a consciência.