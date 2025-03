Músico abusa de cantora enquanto ela dormia: 'Nojo'

Um músico foi preso em flagrante por estuprar uma colega de banda enquanto ela dormia. O crime foi praticado no último domingo (23) em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por estupro de vulnerável, crime que prevê pena de até 15 anos de prisão.

A cantora, que se apresenta em casas de shows, relatou que acompanhou o músico até a casa de um colega da banda para tomar café da manhã. No local, o agressor tentou se aproximar dela, mas foi rejeitado. Mais tarde, cansada e embriagada, a vítima cochilou em um dos quartos do imóvel.