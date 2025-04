Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido

Uma mulher de 44 anos foi presa na quinta-feira (3) suspeita de ter mandado matar o próprio companheiro, Lindomar Rodrigues Souza, de 47 anos, assassinado a tiros em fevereiro deste ano na zona rural de Água Doce do Norte, no noroeste do Espírito Santo. A prisão foi efetuada no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na Grande Vitória, por ordem da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, em depoimento prestado no mesmo dia da prisão, ela confessou ter encomendado o crime alegando que sofria agressões frequentes por parte do companheiro. Ainda conforme a investigação, o homem contratado por ela para executar o assassinato foi morto cerca de um mês antes da prisão dela, em um caso que teria ligação com desentendimentos sobre a execução do crime.

Na época do homicídio, ocorrido em 24 de fevereiro, a mulher havia relatado aos policiais que o marido tinha conflitos com vizinhos, mantinha um suposto caso extraconjugal com uma mulher casada de Ecoporanga e teria vínculos com um foragido da Justiça.

A investigação é conduzida pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco, que solicitou a prisão temporária da suspeita. Após os procedimentos em Cariacica, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça. A apuração continua para identificar outros possíveis envolvidos.