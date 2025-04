Cães acham corpo de preso perto da horta da cadeia

Reprodução/Governo do Espírito Santo

O corpo de um detento que foi tido como desaparecido há cerca de três meses foi localizado no sábado (6) em uma área de mata próxima à horta onde trabalhava, em Vila Velha (ES). A vítima foi identificada como Ademar da Silva Capaz. A informação é da Folha de SP.

Segundo a Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus), cães farejadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo após denúncia anônima indicar o local. O homem cumpria pena em regime semiaberto e atuava na horta da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, dentro do Complexo Prisional de Xuri.