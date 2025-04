AGU define norma para atuação de Janja

O documento, assinado pelo ministro Jorge Messias, determina a divulgação de agenda de compromissos públicos, disponibilização de dados sobre despesas e viagens no portal da transparência; e atendimento de pedidos de informações sobre as atividades.

Segundo a AGU, o cônjuge do presidente, em sua atuação de interesse público, apresenta natureza jurídica própria que decorre do vínculo civil mantido com o chefe de Estado e de Governo. Assim, o cônjuge exerce um papel representativo simbólico de caráter social, cultural, cerimonial, político e/ou diplomático em nome do presidente.

O trabalho exercido por Janja é considerado voluntário e não será remunerado. "Ante as exigências e os ônus assumidos, o apoio estatal ao cônjuge presidencial deve estar adstrito ao interesse público e suas necessidades, possuindo fundamento no ordenamento jurídico", diz a norma.

Ainda segundo o parecer, a agenda pública da primeira-dama e os custos com sua equipe, bem como as despesas de Janja nas atividades de caráter institucional, devem ser publicadas. Esses gastos devem constar do Portal da Transparência, estando disponíveis também via Lei de Acesso à Informação.