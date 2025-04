Unesp divulga datas do vestibular de meio de ano

De acordo com o calendário, as inscrições gerais para o processo seletivo começam em 14 de abril e se encerram no dia 6 de maio. Ao todo, serão oferecidas 144 vagas nos cursos de engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica na unidade de Ilha Solteira (SP) ?veja a lista de cursos da Unesp.

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou o calendário do vestibular de meio de ano e do período de solicitação de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição.

A primeira fase das provas será realizada no dia 25 de maio, e a segunda nos dias 21 e 22 de junho. O vestibular será aplicado nas cidades de São Paulo, Ilha Solteira, Bauru, São José do Rio Preto e São José dos Campos.

Além do processo tradicional, os candidatos também poderão se inscrever utilizando as notas do Enem de 2023 e 2024. Para essa modalidade, apenas 16 vagas serão ofertadas nos cursos de engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica, na unidade de Ilha Solteira. As inscrições, que são gratuitas, poderão ser realizadas de 14 de abril a 30 de maio no site da Vunesp.

Como solicitar isenção e redução de 50% da taxa de inscrição

De acordo a Unesp, os pedidos de isenção da taxa de inscrição são válidos para os candidatos cadastrados no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal).