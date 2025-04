Ministro manda Inep divulgar dados barrados de alfabetização

O MEC já havia escondido os dados no ano passado, mas prometia divulgá-los. A direção do Inep, no entanto, tomou outro rumo neste ano.

A interlocutores, Camilo tem dito que não participou da decisão de engavetar as informações, e isso teria sido uma decisão apenas do Inep. O MEC foi questionado na semana passada sobre a situação, e não respondeu ?houve somente posicionamento do instituto.

Segundo técnicos do instituto ouvidos pela Folha de S.Paulo, o principal motivo para o engavetamento seria o fato de que há diferenças entre os resultados do Saeb e de outro instrumento criado pelo atual governo para mensurar a qualidade da alfabetização. No ano passado, o governo divulgou esses dados, que reúnem avaliações feitas pelos governos estaduais.