Cães se arriscam para salvar amiguinho atropelado; VÍDEO

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a cena. No vídeo, os três cães aparecem correndo juntos quando um deles atravessa a rua e é atropelado. Caído no asfalto, ele quase foi atingido novamente por um caminhão, enquanto outros veículos desviavam da situação.

Dois cães de rua se tornaram heróis ao resgatar um cachorro atropelado em uma avenida movimentada na China, no último domingo (30). O animal ferido, que fugiu de casa e foi atingido por um carro, sobreviveu e ganhou um final feliz: seu dono decidiu adotar os dois salvadores.

Foi então que seus dois companheiros entraram em ação, enfrentando o tráfego para arrastá-lo até a calçada, longe do perigo. Eles ainda tentaram reanimá-lo, mas o cachorro permaneceu imóvel até a chegada do dono.

O tutor, identificado como Sr. Xue, soube do ocorrido ao chegar em casa e ver seu pet mancando. Após verificar as imagens das câmeras, emocionado com a bravura dos cães, decidiu acolher os dois heróis de rua.

No veterinário, foi constatado que o animal atropelado teve apenas ferimentos leves, sem fraturas. Agora, os três amigos dividem um lar seguro e cheio de gratidão.

Veja: