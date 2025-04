Homem vai ao fórum e ameaça prender juiz em flagrante

Um homem de 53 anos foi preso no sábado (5) após ameaçar um juiz e tentar coagi-lo a modificar decisões judiciais em Corumbá de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a comparecer ao fórum da cidade afirmando que daria voz de prisão em flagrante ao magistrado, caso a sentença não fosse revertida.

De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia de Corumbá de Goiás e pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, com apoio da Divisão de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Goiás, o suspeito já vinha fazendo ameaças frequentes a servidores do Judiciário.