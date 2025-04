Estudantes de medicina zombam de jovem transplantada 4x; VÍDEO

Um vídeo publicado no TikTok por duas estudantes de medicina gerou revolta ao expor, de forma debochada, o caso de Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, paciente submetida a quatro transplantes de órgãos e que morreu dias depois. A gravação foi feita dentro do Instituto do Coração (Incor), no Hospital das Clínicas da USP, onde Vitória estava internada, e foi retirada do ar na terça-feira (8), após repercussão negativa.

No vídeo, as estudantes Gabrielli Farias de Souza e Thaís Caldeiras Soares Foffano comentam o caso da paciente que teria passado por três transplantes cardíacos — detalhes que coincidem com a história de Vitória, embora o nome dela não tenha sido citado diretamente. Em tom de deboche, as jovens insinuam que a paciente não tomava os medicamentos corretamente e ironizam sua condição. “Essa menina está achando que tem sete vidas”, diz uma delas.