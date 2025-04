Ônibus tomba na MG-223: ao menos 10 mortos, inclusive crianças

Um ônibus que transportava cerca de 50 pessoas tombou na madrugada desta terça-feira (8) na rodovia MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 10 pessoas morreram e 36 ficaram feridas. Há suspeita de vítimas presas sob o veículo. A informação é do portal Metrópoles.

O coletivo havia saído de Anápolis (GO) por volta das 20h30 de segunda-feira (7) e seguia em direção a São Paulo. O acidente aconteceu pouco antes das 4h, na altura do Trevo do Queixinho. Ainda segundo os bombeiros, o veículo pertence à empresa Viação Real Expresso e teria perdido o controle antes de tombar na pista.